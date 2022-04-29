Четырех сов и двух обезьян изъяли из незаконного оборота в Москве

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Двух обезьян и четырех сов изъяли из незаконного оборота в центре столицы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Обращение об удержании животных в неволе поступило на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Кроме того, в центре столицы инспекторы департамента изъяли из незаконного оборота четырех сов. Владельцы предлагали прохожим сфотографироваться с птицами на память у храма Христа Спасителя, — говорится в сообщении.

Каких-либо документов на сов, как уточняется, у владельцев не было. Инспекторы составили административный протокол изъятия.

При этом животные и птицы переданы в Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что нелегальное использование занесенной в Красную книгу совы пресекли на Новом Арбате в столице. Редкую птицу использовали для оказания фотоуслуг, о нарушении впоследствии заявили неравнодушные жители столицы.