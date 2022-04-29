Четырех сов и двух обезьян изъяли из незаконного оборота в Москве
Двух обезьян и четырех сов изъяли из незаконного оборота в центре столицы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Обращение об удержании животных в неволе поступило на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Кроме того, в центре столицы инспекторы департамента изъяли из незаконного оборота четырех сов. Владельцы предлагали прохожим сфотографироваться с птицами на память у храма Христа Спасителя, — говорится в сообщении.
Каких-либо документов на сов, как уточняется, у владельцев не было. Инспекторы составили административный протокол изъятия.
При этом животные и птицы переданы в Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает официальный сайт мэра Москвы.
Также стало известно, что нелегальное использование занесенной в Красную книгу совы пресекли на Новом Арбате в столице. Редкую птицу использовали для оказания фотоуслуг, о нарушении впоследствии заявили неравнодушные жители столицы.