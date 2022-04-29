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«ОК» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев

Лейла Алиева
Общество
«ОК» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев
Фото: depositphotos

Социальная сеть «Одноклассники» предложит пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео.

Технология, разработанная на базе нейросетей, автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям. Теперь, если пользователь столкнулся с подобным в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.

«ОК» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев Фото: Пресс-служба соцсети Одноклассники

Неприемлемые комментарии будут помечены соответствующим образом. Пользователи также смогут самостоятельно решать, скрывать комментарии или нет. Функция уже работает в приложении «ОК» на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях социальной сети.

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