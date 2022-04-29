Астролог рассказала, чего нельзя делать в майские праздники

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Астролог Ольга Архангельская рассказала, чего нельзя делать во время предстоящего солнечного затмения, которое произойдет 30 апреля и откроет коридор затмений.

— В это время могут участиться случаи драк и выяснения отношений, нетерпимости и нетерпеливости, импульсивности, резких разрывов с партнерами, о чем можно впоследствии сильно пожалеть. Очень кстати в данный период пословица «Что посеешь, то и пожнешь», — отметила специалист.

По ее словам, в первой половине мая люди могут испытывать достаточно сильное внутреннее напряжение. Астролог добавила, что с 1 по 9 мая особенно сильно будет проявляться жажда новизны и перемен, однако главное — не наломать дров.

В майские праздники, предупредила она, людям нежелательно злоупотреблять алкоголем. Архангельская посоветовала мыслить позитивно, креативно созидать, а также сохранять трезвый рассудок и мышление, передает Life.ru.

До этого стало известно, что 30 апреля начинается коридор затмений, который продлится до 16 мая. При этом в день затмения тень от Луны закроет Солнце.

В далекие времена это явление считалось дурным знаком, которое приносит беды и несчастья. Антон Бирюков, астрофизик, Вера Хубелашвили, звездный медийный астролог, и Михаил Бородачев, астролог, ректор Русской астрологической школы, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали, что такое коридор затмений и чем он может быть опасен.