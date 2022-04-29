Врач назвал факторы, повышающие риск рака ротовой полости

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Врач Юй Гуанъянь рассказал, что приводит к развитию рака ротовой полости.

— Основных факторов развития онкологического заболевания в ротовой полости — шесть. Это в первую очередь наследственность. Также к болезни приводит частое поедание орехов бетеля. Из-за обломков больных зубов слизистая и язык могут часто травмироваться — это тоже опасно, — отметил специалист.

Кроме того, на развитие рака ротовой полости влияют курение и алкоголь. Недоедание, дефицит витамина А, а также ВПЧ-инфекция являются факторами заболевания. Чтобы избежать данного вида онкологии, Гуанъянь советует два раза в год посещать стоматолога и лечить заболевания рта своевременно, передает Nation News.

До этого онколог перечислил основные признаки рака горла и гортани. По словам специалиста, важно обратить внимание на изменение голоса, который становится сиплым. Также появляются боль в горле, кашель, неприятные ощущения при глотании.

Кроме того, могут наблюдаться кровь в слюне и боль в ушах. Своевременное обращение к специалисту позволяет весьма эффективно вылечить эту разновидность рака. О развитии опухоли щитовидной железы сигнализируют шишка или припухлость на шее, а также проблемы с дыханием.