В России не выявили случаев гепатита неизвестного происхождения

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Случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу, 29 апреля.

— Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиасообщение с большинством стран, где были выявлены случаи заболевания этим гепатитом, уже ограничено. Это поможет минимизировать риски завоза заболевания на территорию России.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в начале апреля Всемирная организация здравоохранения была уведомлена о первых десяти случаях заболевания в центральной Шотландии, передает ТАСС.

До этого эксперты ВОЗ сообщили о случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в разных странах. Самому младшему из пациентов — месяц от роду, старшему — 16 лет. Оказалось, что у детей гепатит, который не относится к хорошо изученным типам.

Врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка. Его симптомы напоминают обычную кишечную инфекцию: рвота, боль в животе и диарея. Однако при тяжелых формах заболевания некоторым юным пациентам понадобилась даже трансплантация печени.