Один человек погиб после падения под электричку в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Яуза Карта всех событий

Один человек погиб и один пострадал в результате падения под поезд с платформы станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», поезд, сбивший людей, следовал в сторону области. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи, которая диагностировала смерть одного из упавших на железнодорожные пути.

Выжившего в результате несчастного случая доставили в больницу. Компетентные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

18 апреля женщина попала в больницу после того, как ей зажало ногу дверьми электрички на Ярославском вокзале. По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Уточняется, что ногу пассажирки зажало автоматическими дверями при отправлении электропоезда Москва — Пушкино. Женщина не смогла освободиться самостоятельно. Видимо, помощник машиниста не заметил произошедшего, а очевидцы не смогли разжать двери.