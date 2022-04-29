Минобороны: Российские ПВО сбили три ракеты «Точка-У» на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские ПВО сбили три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пятницу, 29 апреля.

— Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказал военный.

По слова Конашенкова, также российские ПВО сбили реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» возле села Топольское. Кроме того, ВС России уничтожили в районе Адамовки пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и украинский вертолет Ми-24 на площадке в районе Чугуева, говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.