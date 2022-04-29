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Сбербанк снизит ставки по базовым ипотечным программам с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в пятницу, 29 апреля.

— Как социальный банк мы уже несколько дней принимаем предварительные заявки по ряду программ с господдержкой, которая важна для населения, — сказал вице-президент банка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

Теперь минимальная ставка составит 13,9 процента. При этом в банке отметили, что на сегодняшний день оформить ипотеку по сниженной ставке можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. Так, например, по ряду данных программ действуют ставки от 0,01 процента на первый год кредитования, говорится в сообщении.

До этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 17 до 14 процентов может повысить спрос на ипотеку на вторичном рынке. По мнению специалиста, сейчас хорошее время для покупки вторичного жилья без ипотеки.

Эксперт подчеркнул, что ключевая ставка до недавнего времени составляла 17 процентов. 29 апреля Центробанк понизил ее до 14 процентов. Если бы ЦБ снизил ставку до 15–16 процентов, это не дало бы серьезного эффекта, отметил собеседник «ВМ».