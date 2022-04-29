NYT: ЕС может скоро одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть

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Страны Евросоюза (ЕС) могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций уже на следующей неделе. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники газета The New York Times в пятницу, 29 апреля.

По имеющимся у газеты данным, послы стран ЕС встретятся для обсуждения проекта 4 мая, и, как ожидается, одобрят его до конца недели. Помимо этого, в новый пакет санкций будут включены ограничительные меры в отношении Сбербанка и «высокопоставленных россиян».

Отмечается, что сначала эмбарго повлияет на поставки нефти на танкерах, отказ от поставок по нефтепроводу может занять несколько месяцев, передает РИА Новости.

25 апреля стало известно, что Еврокомиссия рассматривает нефтяное эмбарго в рамках шестого пакета антироссийских санкций. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ограничения могут коснуться импорта нефти из России. Однако нужно учитывать возможный ущерб для государств блока, отметил он.

Еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что на следующей неделе Евросоюз может объявить о шестом пакете ограничительных мер в отношении России.