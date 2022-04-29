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Число пожаров и погибших в них снизилось в столице с начала 2022 года

Араз Салехов
Город
Число пожаров и погибших в них снизилось в столице с начала 2022 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главное управление МЧС Москвы фиксирует снижение количества пожаров в городе. Об этом в пятницу, 29 апреля, об этом сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Александр Бобров.

— Хочу отметить, что уже за текущий период 2022 года на территории города зарегистрировано снижение числа пожаров на 19 процентов, снижение гибели на 35 процентов и травмирования — на три процента. С нашей стороны хочу отметить, что это позитивные данные, — заявил он.

В большинстве своем граждане гибнут при пожарах, которые происходят в жилых квартирах. При этом пик гибели приходится на выходные и праздники.

Помимо этого, представитель МЧС напомнил, что на природе и в парках Москвы запрещено разводить костры и готовить еду в не предназначенных для этого местах, сообщает ТАСС.

Также депутат Московской городской думы Александр Козлов рассказал о правилах при приготовлении шашлыков в городских парках. По его словам, разжигание костра вне специальных территорий запрещено и карается штрафом до пяти тысяч рублей.

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