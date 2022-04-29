Ипотечный брокер Ракута рассказал, когда лучше покупать квартиру в ипотеку

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Снижение Банком России (ЦБ) ключевой ставки до 14 процентов может повысить спрос на ипотеку на вторичном рынке. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

— Ставка 14 процентов у нас была в 2014 году, и в течение месяца рынок недвижимости адаптировался. Для заемщиков это будет более-менее подъемный платеж, рынок будет стабилизироваться, но цены будут выше, — рассказал он.

По словам собеседника «ВМ», сейчас хорошее время для покупки вторичного жилья без ипотеки. Продавцы дают хорошие скидки, чтобы найти покупателя.

Особенно легко на такие уступки идут те, кто пытается срочно продать находящуюся в ипотеке квартиру. Кроме того, после предложения президента России Владимира Путина снизить ипотечную ставку до девяти процентов льготная ипотека станет еще привлекательнее.

С 1 мая банки будут менять условия. Это изменение, утверждает брокер, в районе десяти процентов увеличит спрос на первичный рынок.

Аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску недвижимости. Согласно исследованию, в Москве средняя ипотека стала на 112 000 рублей в месяц дороже аренды. Как следствие вырос и спрос на аренду жилья. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.