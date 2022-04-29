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Питон вылез из канализации одной из многоэтажек в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Питон вылез из канализации одной из многоэтажек в Москве
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Питон вылез из канализации многоэтажного жилого дома на Котельнической набережной. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— Есть такая информация. По нашим данным, питон выполз из террариума, куда его и вернули спасатели, — передает сообщение «Мослента».

По данным Telegram-канала Baza, рептилию встретила в ванной пенсионерка, приехавшая в гости к детям. Змея принадлежала хозяевам квартиры, но месяц назад уползла из террариума. Специалисты установили после инцидента, что питон прятался в сливе ванной.

26 апреля ветеринарный врач-герпетолог Яна Ермолова рассказала «Вечерней Москве», что делать, если вы встретили змею в городе. Эксперт отметил, что важно избегать близкого контакта с рептилией и обратиться в службу спасения, чтобы ее отловили и передали специалистам.

Герпетолог также подчеркнула, что далеко не всегда змеи, которых встречают москвичи в городском пространстве, являются ядовитыми. Ермолова отметила, что нередко ядовитые змеи при укусе выпускают дозированное количество яда, который может и не навредить человеческому организму, но даже при таком раскладе необходимо обращение к медикам.

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