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ВДНХ назвала дату открытия сезона проката лодок и катамаранов

Араз Салехов
Город
ВДНХ назвала дату открытия сезона проката лодок и катамаранов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Открытие сезона проката лодок и катамаранов на ВДНХ пройдет 30 апреля. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

— С запуском фонтанов сегодня на ВДНХ стартовал летний сезон. Уже в эти выходные на выставке открывается прокат лодок и катамаранов. Прокатиться можно будет на 3-м Каменском пруду у фонтана «Золотой колос» и на Дворцовом пруду у телецентра «Останкино», — сказал он.

Кроме того, впервые на выставке можно будет заняться сапсерфингом, а на Садовом пруду в парке «Останкино» откроется профильная станция «Порт». Также на площади Промышленности уже начала работать площадка для игры в бадминтон и настольный теннис.

При этом совершить водную прогулку можно в течение всей недели с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00. А с пятницы по субботу и в праздничные дни — с 10:00 до 22:00, сообщает ТАСС.

27 апреля сообщалось, что тематические экскурсии, посвященные дорогам и фонтанам, запустят в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Так, 30 апреля и 1 мая в 12:00 пройдет экскурсия на тему дорог, в рамках чего гости узнают об их устройстве и познакомятся с современными технологиями укладки и ремонта дорожного покрытия.

29 апреля стало известно, что на ВДНХ запустили фонтаны. Уточняется, что в момент запуска фонтанов на ВДНХ играла музыка композитора Дмитрия Шостаковича. Также в течение дня москвичи услышали произведения Петра Чайковского, Давида Тухманова и Родиона Щедрина.

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