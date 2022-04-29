Лавров обозначил сроки завершения операции на Украине

Фото: МИД РФ

Россия закончит специальную операцию на Украине, как только достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 29 апреля.

— Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты, — рассказал министр.

По словам Лаврова, достижение поставленных целей спецоперации особо важно на фоне атак на объекты в России со стороны Украины. Кроме того, из-за поведения Киева, считает глава МИД, застопорились и российско-украинские переговоры.

Он добавил, что Украина вполне могла бы получить гарантии безопасности от группы государств, в которую входят постоянные члены Совбеза ООН, а также Германия и Турция. Однако, несмотря ни на что, Лавров убежден, что Россия и Украина будут жить в мире и добрососедстве, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

22 апреля Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Москва на заявления Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».