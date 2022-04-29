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Канцлеру Германии пришлось лететь через Северный полюс, чтобы вернуться из Японии

Егор Провоторов
В мире
Канцлеру Германии пришлось лететь через Северный полюс, чтобы вернуться из Японии
Фото: bundeskanzler.de

Правительственный борт, на котором немецкий канцлер Олаф Шольц возвращался из официального визита в Японию в Берлин, был вынужден пролететь через Северный полюс, чтобы не пролетать над Россией. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщают немецкие СМИ.

По информации журналистов, маршрут самолета пролегал через территорию Аляски, Северный Ледовитый океан и Финляндию. Время в пути составило более 13 часов. Преодолев более 12 тысяч километров, в пятницу вечером, 29 апреля, лайнер приземлился в Берлине.

Таким образом, как пишет ТАСС, канцлеру ФРГ потребовалось почти на полтора часа больше, чем при перелете по прямой через Китай и Россию.

По пути в Токио в минувшую среду правительственный борт также облетел российское воздушное пространство. Маршрут борта с канцлером пролегал через Австрию, Венгрию, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Монголию, Китай и Южную Корею. Время в пути увеличилось на два часа от запланированного.

Около недели назад несколько десятков деятелей науки, политики, культуры и других сфер общественной жизни направили открытое письмо канцлеру Германии с призывом прекратить поставки оружия на Украину.

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