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В центре Белгорода слышны звуки взрывов со стороны украинской границы

Егор Провоторов
Происшествия
В центре Белгорода слышны звуки взрывов со стороны украинской границы
Фото: Минобороны РФ

Отчетливые звуки взрывов со стороны российско-украинской границы слышны в центре Белгорода в ночь с 29 на 30 апреля. По предположительным данным, это свидетельствует о работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Характерные звуки были различимы в последние несколько часов даже в центре региональной столицы. При этом над самим Белгородом небо чистое, в нем не заметно следов работы российской ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.

После начала специальной военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. Только на этой неделе были нанесены удары по населенным пунктам в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях страны.

Во многих районах местные власти ввели повышенный уровень террористической опасности из-за риска диверсий со стороны вооруженных сил Украины.

Так, в минувший четверг, 28 апреля, российская гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом.

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