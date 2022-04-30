В «Пятерочке» рассказали о сбое программы лояльности для постоянных клиентов

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Российский ретейлер «Пятерочка» рассказал о проблемах с программой лояльности для постоянных клиентов сети. Сбой в системе был зафиксирован еще в начале прошлого месяца, когда покупатели столкнулись с отсутствием возможности тратить накопленные баллы с «Выручай-карты».

Компания объяснила неполадки тем, что обслуживанием карт ранее занимался иностранный подрядчик, который сейчас отказывается сотрудничать с российской компанией.

Представители «Пятерочки» призывают своих клиентов набраться терпения и отмечают, что сами расстроены случившимся, однако рано или поздно проблема будет разрешена, а программа лояльности снова заработает в полном объеме, пишет PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

— Точные сроки восстановления сервиса определить очень сложно. Тем не менее наши специалисты активно работают над решением ситуации, чтобы приложение функционировало как прежде, — подчеркнули в торговой сети.

В конце марта «Пятерочка» открыла восемнадцатитысячный магазин в России. Торговая точка была запущена в Тамбове.