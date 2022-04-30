Названы четыре знака зодиака, на которых повлияет предстоящее солнечное затмение

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В субботу, 30 апреля, произойдет частичное солнечное затмение. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, на представителей каких знаков зодиака это явление окажет наибольший эффект.

По ее словам, речь идет о Львах, Тельцах, Скорпионах и Водолеях. Кажетта отметила, что представителям этих знаков зодиака нужно быть готовыми к кардинальным переменам в жизни. Их ждет обновление и перезагрузка.

Ахметжанова уточнила, что у многих людей в этот период обострится интуиция. У них получится увидеть правильный путь и направить энергию на созидание. Рекомендуется объединяться для сотрудничества, искать новые способы заработка, чтобы улучшить качество жизни. В это время повышается возможность получить новые интересные предложения по работе. Удачными будут любые начинания в этот период. Время благоприятно для трансформации и выхода на новый уровень.

Эксперт предупредила, что главные риски будут связаны с утратой контроля над эмоциями. Она призвала контролировать сферу чувств разумом.

— Ошибочные решения, которые вы приняли в период солнечного затмения, будут иметь долгоиграющие последствия. Поэтому не торопитесь и хорошо продумывайте каждый шаг, — заключила ясновидящая.

Ранее астролог Анастасия Широкова рассказала, чего ждать от мая представителям всех знаков зодиака. Последний месяц весны может кардинально изменить жизнь многих людей.