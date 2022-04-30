Bloomberg: США хотят переманить высококвалифицированных ученых из России

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Белый дом рассматривает возможность некоторых визовых ограничений для высококвалифицированных граждан РФ с целью переманить их на работу в Соединенные Штаты. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, американские власти разрабатывают план с целью лишить Россию профессионалов в области технологий, науки, математики и инженерии. В рамках этой программы администрация Джо Байдена запросила у Конгресса разрешение отменить для вышеуказанных россиян требование подтверждения трудоустройства в местных компаниях.

Как поясняет Bloomberg, соответствующая инициатива включена в запрос на выделение финансовой помощи Украине, направленный законодателям в минувший четверг, 28 апреля.

Неназванный представитель Совета нацбезопасности при Белом доме подтвердил журналистам, что инициатива направлена на ослабление России в сфере «высокотехнологичных ресурсов», а в долгосрочной перспективе — «подорвать инновационную базу» Москвы, укрепив при этом аналогичные ресурсы Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение США о конфискации собственности РФ в целях оказания помощи Украине вызывает неприятие и непонимание со стороны России.