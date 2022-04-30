Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Bloomberg: США хотят переманить высококвалифицированных ученых из России

Егор Провоторов
В мире
Bloomberg: США хотят переманить высококвалифицированных ученых из России
Фото: Департамент образования и науки Москвы

Белый дом рассматривает возможность некоторых визовых ограничений для высококвалифицированных граждан РФ с целью переманить их на работу в Соединенные Штаты. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, американские власти разрабатывают план с целью лишить Россию профессионалов в области технологий, науки, математики и инженерии. В рамках этой программы администрация Джо Байдена запросила у Конгресса разрешение отменить для вышеуказанных россиян требование подтверждения трудоустройства в местных компаниях.

Как поясняет Bloomberg, соответствующая инициатива включена в запрос на выделение финансовой помощи Украине, направленный законодателям в минувший четверг, 28 апреля.

Неназванный представитель Совета нацбезопасности при Белом доме подтвердил журналистам, что инициатива направлена на ослабление России в сфере «высокотехнологичных ресурсов», а в долгосрочной перспективе — «подорвать инновационную базу» Москвы, укрепив при этом аналогичные ресурсы Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение США о конфискации собственности РФ в целях оказания помощи Украине вызывает неприятие и непонимание со стороны России.

Россия США Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте