«Потерял достоинство»: Антонов осудил заявления пресс-секретаря Пентагона в адрес РФ

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал антироссийские заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби оскорбительными и неприемлемыми.

— Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова, — отметил российский дипломат, чьи слова приводятся в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.

Он добавил, что американские чиновники регулярно основывают свои высказывания на «лжи украинских властей». При этом в Штатах не обращают внимания на преступления киевского режима, добавил посол.

Антонов отметил, что в Пентагоне хотят получить дополнительные доходы для военных комплексов США и очистить склады от старого оружия.

Дипломат подытожил, что Кирби «потерял достоинство американского офицера», когда выступил с недружественной речью в адрес России.

До этого стало известно, что американское военное ведомство (Пентагон) считает «диковинными» заявления российских должностных лиц о неонацистах на Украине. Об этом в пятницу, 29 апреля, на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Представитель Министерства обороны США усомнился в целях российской спецоперации на Украине, поскольку Киев якобы «не угрожал никаким национальным интересам» Москвы.