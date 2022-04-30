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Назван топ-3 знаков зодиака с самым выдающимся чувством стиля

Полина Долганова
Общество
Назван топ-3 знаков зодиака с самым выдающимся чувством стиля
Фото: РИА Новости

Специалисты по звездному небу назвали топ-3 знаков зодиака, представители которых обладают самым выдающимся чувством стиля.

Так, например, обращать на себя всеобщее внимание привыкли Львы. Они часто экспериментируют с образами и добавляют к своему внешнему виду множество аксессуаров. Львы не любят ориентироваться на модную повестку. Вместо этого они предпочитают носить то, что им по душе.

Чувством стиля также могут похвастаться Скорпионы. Представители этого знака не любят вульгарности — они носят лаконичную и элегантную одежду. Также Скорпионы очень любят шопинг с друзьями. В процессе похода по магазинам они могут подобрать одежду не только себе, но и своим близким.

Среди общих масс также выделяются Овны. Они любят современные модели и чувствуют тренды сезона. Люди этого знака предпочитают качественную и дорогую одежду, которая соответствует их самооценке. Кроме того, женщины-Овны часто надевают достаточно откровенные наряды на вечеринки, чтобы быть самыми яркими и привлекательными, передает Womanhit.ru.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, у представителей которых в 2022 году появится возможность кардинально изменить сферу деятельности и быстро подняться по карьерной лестнице.

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