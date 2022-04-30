В Москве открылась новая выездная площадка для регистрации брака

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свадебный сезон в столице начнется с открытия новой выездной площадки для бракосочетания. Накануне Красной горки, 30 апреля, на речных трамваях во время круизов по Москве-реке поженятся первые 20 пар. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, водная прогулка будет длиться 30 минут. Для каждой пары 30 апреля Москва подготовила специальные подарки вне зависимости от места торжественной регистрации.

Свадебные круизы по Москве-реке начались в 10:00. Всего трамвай совершит 20 рейсов по реке. Он будет ходить от гостиницы «Украина» вдоль Пресненской набережной до делового центра «Москва-Сити» и обратно.

Зарегистрировать брак в таком формате можно будет в период с мая по сентябрь, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Более 15 тысяч пар поженились в Москве с начала 2022 года, что является рекордом последних семи лет. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Более 20 процентов торжественных церемоний прошли на выездных площадках города. Самой популярной локацией остается башня «Око» делового центра «Москва-Сити».