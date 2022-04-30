Педагог дала рекомендации по организации досуга для дошкольников летом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дипломированный педагог Ольга Хрущева дала советы родителям, как лучше организовать детский отдых летом в черте города.

Специалист призвала как можно больше проводить времени с ребенком на улице.

— На улице мы играем и наблюдаем. За чем можно наблюдать? За всем, что интересно малышу. Увидели на небе облака и тучи — понаблюдайте за ними: какого цвета, как плывут облака, какой формы, на что похожи. Важно, чтобы малыш был активным участником этого процесса, самостоятельно рассуждал, сравнивал и делал выводы, — рассказала она.

По ее словам, детям нужно играть с песком, чтобы развивать мелкую моторику, математические представления и долговременную память. Его можно пересыпать, строить замки, делать формочки или рисовать на нем.

Хрущева также порекомендовала не забывать про спортивные игры, которые помогают формировать ловкость, ориентирование в пространстве, восприятие величины и цвета, координацию.

Педагог напомнила, что на прогулке можно собирать палки, листья или камни, которые затем следует посчитать или использовать для поделок.

Эксперт также посоветовала давать ребенку ответственные задания, выполнение которых стоит поощрять. Например, это может быть помощь в приготовлении ужина, передает «Мослента».