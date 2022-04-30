Роскосмос определил дату окончания работы на МКС

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Государственная корпорация «Роскосмос» совместно с руководством страны приняла решение относительно даты окончания работы России на Международной космической станции (МКС), однако не считает должным публично сообщать о ней. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Мы подготовили свои предложения... Они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роскосмоса уточнил, что Москва предупредит своих партнеров по МКС за год до окончания работы, что обусловлено международными обязательствами.

29 апреля Дмитрий Рогозин сообщил, что российские власти в середине мая примут решение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). По словам Рогозина, в настоящее время в правительстве высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание.

28 апреля корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек завершил стыковку с МКС. На борту корабля находятся граждане США Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и Челл Линдгрен, а также итальянский космонавт Саманта Кристофоретти.