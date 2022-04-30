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Автомобиль загорелся на Алтуфьевском шоссе

Анастасия Колоскова
Происшествия
Автомобиль загорелся на Алтуфьевском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

На Алтуфьевском шоссе загорелся автомобиль. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел перед пересечением магистрали с МКАД при движении в сторону области.

— На месте находятся оперативные службы города. Движение не затруднено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

28 апреля на улице Кустанайской около дома № 9 в столичном районе Зябликово произошел пожар, в котором пострадали или полностью выгорели девять автомобилей. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал.

29 апреля столичные полицейские задержали виновника возгорания машин. Им оказался 21-летний ранее судимый безработный москвич. Он признался, что возгорание произошло, когда он пытался слить из припаркованных автомобилей бензин. По словам задержанного, в процессе перекачки топлива случилось короткое замыкание в электропроводке. Из-за этого воспламенились пластиковые канистры, которые находились в багажнике его авто. Затем пламя охватило весь автомобиль и вскоре перекинулось на стоящие по соседству машины. Суд назначил мужчине 15 суток административного ареста.

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