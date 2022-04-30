Боец ДНР раскрыл особенности снайперской работы на «Азовстали»

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Украинские снайперы, которые обороняют территорию «Азовстали» в Мариуполе, применяют американское снаряжение. Об этом заявил боец армии ДНР Егор в субботу, 30 апреля.

— Некоторые группы работают «на оттяжке» — издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьезная, — сказал военный.

Боец также показал след на своем бронежилете в области сердца, который оставила пуля от снайперского патрона Lapua Magnum 338 калибра. Ее, как уточнил он, задержали пластины обмундирования, спасшие военному жизнь.

Он отметил, что украинские военные «знают каждую дырку, каждую лазейку» на комбинате. По его словам, снайперы, которые затаились на «Азовстали», имеют большое конкурентное преимущество, так как российским солдатам приходится работать в динамике, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.