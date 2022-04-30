Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере десяти тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины ко Дню Победы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 30 апреля.

— В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, — говорится в документе.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, отмечается на портале.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого стало известно, что семьи сотрудников МВД, МЧС и военных Донецкой народной республики, осуществлявших разминирование и погибших после 24 февраля, получат компенсации в размере пяти миллионов рублей.