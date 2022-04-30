Путин установил выплаты при гибели или ранении госслужащих, командированных на Донбасс

Фото: Администрация президента РФ

Пять и три миллиона рублей будут выплачиваться соответственно при гибели или ранении государственных служащих, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛРН). Указ об этом подписал президент России Владимир Путин в субботу, 30 апреля.

Уточняется, что указ вступает в силу с дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Источники финансирования расходов, а также порядок назначения и осуществления выплат поручено Правительству РФ, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Президент России также подписал указ о дополнительных выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины ко Дню Победы.

16 апреля Владимир Путин подписал закон о штрафах за отождествление Советского Союза и нацистской Германии. 14 февраля комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к первому чтению соответствующий законопроект.