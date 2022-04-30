Более 20 человек вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Chad Nagle / CC BY 2.0

25 гражданских смогли покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в числе вышедших с заблокированного украинскими националистами комбината были шесть детей до 14 лет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

29 апреля территорию «Азовстали» по гуманитарному коридору удалось покинуть семье из трех человек. Они вышли с территории предприятия с белыми флагами и направились в сторону российских войск, сейчас им ничего не угрожает.

30 апреля боец армии ДНР рассказал, что украинские снайперы, которые обороняют территорию «Азовстали» в Мариуполе, применяют американское снаряжение. Он отметил, что украинские военные «знают каждую дырку, каждую лазейку» на комбинате.

По его словам, снайперы, которые затаились на «Азовстали», имеют большое конкурентное преимущество, так как российским солдатам приходится работать в динамике.