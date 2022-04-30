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Безопасность в майские праздники обеспечат более 50 тысяч росгвардейцев

Анастасия Колоскова
Общество
Безопасность в майские праздники обеспечат более 50 тысяч росгвардейцев
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 50 тысяч военнослужащих и росгвардейцев будут обеспечивать безопасность и охранять общественный порядок с 1 по 9 мая, когда в России буду проходить мероприятия в честь праздника Весны и труда и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Перед началом всех мероприятий сотрудники и военнослужащие Росгвардии проверят места массового пребывания граждан на отсутствие опасных предметов, — говорится в сообщении.

Экипажи вневедомственной охраны будут находиться максимально близко от мест проведения массовых мероприятий, отмечается на сайте Росгвардии.

29 апреля столичное управление Росгвардии предупредило горожан в преддверии майских праздников о запрете на ношение оружия на массовых мероприятиях. В ведомстве порекомендовали москвичам в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года воздержаться от ношения и транспортировки оружия на всей территории Москвы.

Уточняется, что посещение массовых публичных мероприятий с любыми видами оружия, а также нахождение с ним на объектах задействованной инфраструктуры будет исключено.

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