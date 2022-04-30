Минобороны: Российские ПВО сбили штурмовик Су-25 под Херсоном

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два беспилотника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 30 апреля.

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины, — сказал генерал.

Конашенков добавил, что над населенным пунктом Владимировка были уничтожены два украинских беспилотника. При этом в районе Каменки в ДНР военнослужащие перехватили 12 снарядов залпового огня «Смерч».

Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесено поражение 17 военным объектам Украины. ВКС поразили 16 военных объектов, среди которых — два пункта управления, девять опорных пунктов, а также пять складов боеприпасов и горючего.

Силами ракетных войск было поражено 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения. В течение дня уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы украинской бронетехники, передает Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.