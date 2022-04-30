Движение на Шипиловской улице восстановили после смертельного ДТП

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шипиловская улица, 25 Карта всех событий

На Шипиловской улице восстановлено движение транспорта после смертельной аварии. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на Шипиловской улице в районе дома 25 произошло ДТП. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате инцидента мужчина погиб. Девушку-пассажира доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом плеча».

В тот же день на западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась на Звенигородской эстакаде в районе 2-го Силикатного проезда. В результате столкновения одна из машин опрокинулась.

29 марта в Москве обнародовали статистику по количеству ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось.