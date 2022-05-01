Экономист сообщил о фактическом крахе евро в России

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Внутри России крах евро происходит в настоящее время. Такое мнение высказал директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, спрос на европейскую валюту сильно упал в условиях антироссийских санкций, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне. Именно это и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю.

— Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам, — отметил экономист.

Гузов подчеркнул, что такие события не могут происходить быстро, так как пока выгода от зоны евро остается привлекательной для большинства стран Европейского союза. Они не дадут выйти из валютной зоны государствам, страдающим от этого.

Принять решение о выходе фактически могут только ФРГ и Франция, считает эксперт. Он пояснил, что в основном валюта евро обеспечена экономиками этих двух стран, передает агентство «Прайм».

В Италии рассказали, как евро оказался в российско-американской ловушке. Европейская валюта может серьезно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения финансовой политики США и зависимости европейских стран от импорта энергоносителей из России, написали итальянские журналисты из газеты Il Giornale.