Минобороны РФ: Националисты обстреляли школу и детсад в Херсонской области

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Министерство обороны РФ показало последствия обстрелов националистами школы и детского сада в Херсонской области. В ведомстве сообщили, что в результате этого погибло мирное население.

Уточняется, что ВСУ обстреляли освобожденные поселки Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. Огонь они вели только по гражданским объектам.

— Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в населенном пункте Киселевка, — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, огонь велся по кладбищу на окраине поселка Широкая Балка, где были люди.

В ведомстве сообщили, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детсада и частным домам ВСУ причинили серьезный ущерб. Жители этих поселков частично лишены электроснабжения, подчеркнули в Минобороны.

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