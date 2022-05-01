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Минобороны РФ: Националисты обстреляли школу и детсад в Херсонской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны РФ: Националисты обстреляли школу и детсад в Херсонской области
Фото: youtube.com

Министерство обороны РФ показало последствия обстрелов националистами школы и детского сада в Херсонской области. В ведомстве сообщили, что в результате этого погибло мирное население.

Уточняется, что ВСУ обстреляли освобожденные поселки Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. Огонь они вели только по гражданским объектам.

— Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в населенном пункте Киселевка, — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, огонь велся по кладбищу на окраине поселка Широкая Балка, где были люди.

В ведомстве сообщили, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детсада и частным домам ВСУ причинили серьезный ущерб. Жители этих поселков частично лишены электроснабжения, подчеркнули в Минобороны.

Видео: Минобороны

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом. Инцидент произошел в среду, 27 апреля, около 15:00.

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