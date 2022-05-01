Астрологи назвали семь зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой

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Большинство людей, глядя на своего партнера, представляют себе долгие гармоничные отношения. Но астрологи утверждают, что как не трудись, звезды просто не допускают совместимости некоторых пар зодиакального круга.

Скорпионы и Львы, с одной стороны, должны сойтись на почве равной силы и мощи. Но на деле властность Львов плохо сочетается с собственничеством Скорпиона.

Отношения Раков и Водолеев изначально могут быть полны романтики. Только тяга к приключениям Водолея рано или поздно вступит в конфликт с домоседством Рака.

У Львов и Тельцов могут быть разные приоритеты, а компромисс — это не про эти знаки зодиака.

Скорпионы и Овны могут быть без ума друг от друга в начале отношений, однако при малейших разногласиях каждый категорично проявит свою независимость.

Раки весьма эмоциональны по своей природе, а рациональная часть Близнецов зачастую смотрит на подобные проявления у других весьма скептично. Поэтому рассчитывать на долгосрочные отношения в этой паре не приходится.

От нежности и романтики в отношениях Дев и Львов не останется и следа, как только речь зайдет об образе жизни и трате денег. Львы предпочитают жить на широкую ногу, а Девам свойственно копить и откладывать.

Весы могут долго пытаться приспособиться к властности Козерога, но в один прекрасный день чаша их терпения переполнится, передает Пятый канал.

Специалисты по звездному небу назвали три знака зодиака, расставание с которыми может привести к неприятностям.