Астрологи назвали семь зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой
Большинство людей, глядя на своего партнера, представляют себе долгие гармоничные отношения. Но астрологи утверждают, что как не трудись, звезды просто не допускают совместимости некоторых пар зодиакального круга.
Скорпионы и Львы, с одной стороны, должны сойтись на почве равной силы и мощи. Но на деле властность Львов плохо сочетается с собственничеством Скорпиона.
Отношения Раков и Водолеев изначально могут быть полны романтики. Только тяга к приключениям Водолея рано или поздно вступит в конфликт с домоседством Рака.
У Львов и Тельцов могут быть разные приоритеты, а компромисс — это не про эти знаки зодиака.
Скорпионы и Овны могут быть без ума друг от друга в начале отношений, однако при малейших разногласиях каждый категорично проявит свою независимость.
Раки весьма эмоциональны по своей природе, а рациональная часть Близнецов зачастую смотрит на подобные проявления у других весьма скептично. Поэтому рассчитывать на долгосрочные отношения в этой паре не приходится.
От нежности и романтики в отношениях Дев и Львов не останется и следа, как только речь зайдет об образе жизни и трате денег. Львы предпочитают жить на широкую ногу, а Девам свойственно копить и откладывать.
Весы могут долго пытаться приспособиться к властности Козерога, но в один прекрасный день чаша их терпения переполнится, передает Пятый канал.
Специалисты по звездному небу назвали три знака зодиака, расставание с которыми может привести к неприятностям.