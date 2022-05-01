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«Лучше «Макдональдсов»: москвичи назвали любимые заведения общепита

Юлия Курганова
Город
«Лучше «Макдональдсов»: москвичи назвали любимые заведения общепита
Фото: youtube.com

Архивное фото пирожковой на улице Горького в столице натолкнуло москвичей на размышления о лучшей замене ушедшего из России «Макдоналдса». Снимок опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

Многие пользователи вспомнили, что в советское время вместо популярного американского ресторана быстрого питания посещали чебуречные, булочные, пирожковые и пельменные. И это уверенно можно назвать лучшей альтернативой «Макдоналдса».

Некоторые жители столицы назвали свои любимые заведения. Среди них оказалось кафе с пончиками у станции метро «Маяковская» и пончиковая на улице Кибальчича.

«Пирожки, пончики, пельмени, сосисочные, чебуречные, беляши — все это гораздо лучше «Макдональдсов»; «А мне нравились жареные пирожки, которые продавались на станции «Павшино». Всего 10 копеек и уйма удовольствия»; «Это была сказка! Эти пирожки были ну очень вкусные», — написали пользователи.

Отечественные рестораторы и производители намерены за короткие сроки занять освободившиеся ниши в сегменте фастфуда.

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