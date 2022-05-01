Байден пошутил, что у знаменитостей рейтинг одобрения ниже, чем у него

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В субботу прошел традиционный ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На главном мероприятии года президент США Джо Байден пошутил, что у собравшихся представителей светской жизни американской столицы уровень поддержки в стране еще ниже, чем у него самого. Об этом стало известно в воскресенье, 1 мая.

Событие прошло в гостинице Washington Hilton. По обыкновению, на нем собрался весь цвет политической журналистики Вашингтона, представители власти Штатов и звезды американского шоу-бизнеса.

— Я очень рад быть сегодня с вами, единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у меня. Отдельное спасибо 42 процентам из вас, которые действительно аплодировали, — сказал глава государства.

В последние недели рейтинг доверия американского лидера колеблется на отметке 42 процента. Его деятельность на посту главы государства не одобряют 52 процента жителей страны. За последнее время уровень поддержки американского лидера в обществе падает, передает ТАСС.

30 апреля американская газета Politico заявила, что при Джо Байдене на посту президента Белый дом стал скучным. Репортеры жалуются на негатив при общении с пресс-секретарем администрации Джен Псаки, а руководство телеканалов — на сокращение бюджетов на специальные проекты по освещению деятельности руководства государства.