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Handelsblatt: Германия переживает «инфляционный шок»

Александр Афонин
В мире
Handelsblatt: Германия переживает «инфляционный шок»
Фото: Pixabay

Германия столкнулась с «инфляционным шоком» в сфере розничной торговли продуктами питания. Эксперты считают, что это не конец спирали роста цен. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt в воскресенье, 1 мая.

— Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами, — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

Как отмечает издание, в марте цены на продукты выросли более чем на шесть процентов. Помимо этого, более чем на 14 процентов поднялись цены на свежие овощи, а растительное масло подорожало на 17 процентов.

Аналитики исследовательской компании GfK сообщили, что около 85 процентов немецких потребителей ожидают дальнейшего роста цен на товары повседневного спроса. До эскалации украинского кризиса этот показатель составлял 77 процентов.

Handelsblatt отметила, что в Германии заметно ухудшение потребительского климата. GfK сделала прогноз на май, в котором индекс потребительского климата понизится на 26,5 пункта — самое низкое значение за все время измерений, передает РИА Новости.

21 апреля бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что евро в настоящее время становится все менее устойчивой валютой. Экономист спрогнозировал крах валюты из-за высокой инфляции в Евросоюзе.

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