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Народный календарь. Почему нельзя примерять чужую обувь 2 мая

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Почему нельзя примерять чужую обувь 2 мая
Фото: pixabay.com

По славянскому обычаю 2 мая одевали весну в новину (новое). Обряд заключался в том, что крестьянки в первый раз в этом году выносили на весенний свет новые холсты и недавно сшитые рубахи, их выполаскивали в свежей весенней воде и развешивали на позеленевших кустах. В народном календаре дата получила название Иван Ветхопещерник. Православная церковь 2 мая почитает Иоанна Ветхопещерника — монаха, христианского подвижника и пресвитера.

В этот день запрещается примерять чужую обувь, иначе притянете к себе чужие проблемы, из-за которых вам придется побегать и оббить много порогов.

В этот день запрещается отказывать нищим и беспомощным. Когда вы делаете добрые дела по отношению к окружающим вас людям, в том числе и животным, то вы притягиваете к себе благополучие и радость. Если отказать кому-то в помощи, то, наоборот, у вас может возникнуть проблема, когда вам придется просить помощь.

Нельзя в этот день посещать баню, сауну или бассейн, в противном случае подцепите какие-то проблемы и болезни, которые разносят те, кто купается рядом с вами.

Запрещается в этот день много и усердно трудиться, в противном случае в жизни может наступить неприятный период, который заставит вас попотеть, тогда вам сложно будет справиться с проблемами своими силами.

Приметы погоды:

Если идет дождь, то июнь будет теплым и солнечным.

Теплая погода в этот день сулит похолодание в конце месяца.

Береза раньше клена распустилась — к засушливому лету.

Дикие утки гнезда обустраивают недалеко от воды — лето может быть засушливым.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя примерять чужую обувь 2 мая

Именины отмечают: Виктор, Иван, Дмитрий, Георгий.

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