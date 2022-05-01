Глава МИД Германии назвала условие для снятия санкций с России

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для снятия введенных против России санкций необходим вывод российских войск с территории Украины. Об этом она сообщила в воскресенье, 1 мая, в интервью газете Bild am Sonntag.

— Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска, — сказала она.

Бербок добавила, что условия, которые диктует Москва, не приведут к миру в Европе. По ее словам, в худшем случае это станет «приглашением к следующей войне».

Политик отметила, что Евросоюз больше не сможет выстроить те же отношения с Россией, которые были до начала спецоперации на Украине, так как Европа не может положиться на заверения Москвы, передает ТАСС.

24 апреля сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что ФРГ приняла стратегический курс на сворачивание отношений с Россией. Он отметил, что поддержание минимального диалога с Россией, как и продолжающиеся закупки энергоносителей, не противоречат «стратегическому разрыву».