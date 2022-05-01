Глава USAID: Путин игнорирует попытки давления США на союзные РФ страны

Фото: Администрация президента РФ

Соединенные Штаты в связи с происходящим на Украине оказали всевозможное давление на страны, сохраняющие влияние на Россию, однако президент РФ Владимир Путин это давление игнорирует. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

— Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно, — пояснила она.

При этом Пауэр не согласилась с выводом о том, что Штатам остается лишь наблюдать за ситуацией на Украине. Глава USAID подчеркнула, что Киев продержался «столько, сколько возможно» именно благодаря Вашингтону, передает РИА Новости.

До этого в американском Конгрессе предложили разрешить военным США защищать Украину в случае применения Россией химического, биологического или ядерного оружия.

При этом 30 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Штаты и Североатлантический альянс обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса.