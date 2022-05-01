Лавров: Зеленский должен приказать ВСУ прекратить сопротивление

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, однако он должен отдать приказ ВСУ отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление.

По словам российского министра, Россия не имеет цели менять режим на Украине, в отличие от США, которые занимаются этим по всему миру.

— Мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации, — цитирует Лаврова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.