Лавров выразил удивление инициативам Италии по введению санкций против РФ

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Италия в первых рядах инициирует введение антироссийских санкций, что «странно видеть». Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мне это действительно было странно видеть, но сейчас мы уже привыкли к тому, что Италия может быть такой, — цитирует министра РИА Новости.

7 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что позиция итальянских властей относительно санкций в отношении России неприлична. По ее словам, Рим забыл о том, как Москва в первых рядах оказала Италии помощь в период пандемии коронавируса. Она добавила, что позиция итальянского народа отличается от позиции руководства — граждане Италии испытывают чувство стыда за свою власть.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.