Глава МИД Турции Чавушоглу пригрозил ответить на нападение на любого из членов НАТО

Фото: Скриншот с видео Youtube Ministry of Foreign Affairs of Russia

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Североатлантический альянс даст соответствующий ответ в случае нападения на кого-нибудь из членов НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Sabah.

При этом он уточнил, что альянс не планирует принимать участие в конфликте на Украине.

— Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом, — цитирует главу МИД Турции ТАСС.

Недавно президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, обсудив российско-украинские переговоры и гарантии безопасности. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в воскресенье, 24 апреля.

Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Украиной и Россией. Кроме того, он заявил, что Анкара «в целом положительно» рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Киева.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.