Гастроэнтеролог рассказала о вреде питья во время еды

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Человек может начать употреблять большие порции еды, если будет пить во время приема пищи. Об этом рассказала врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Москвы Светлана Осипова.

По ее словам, употребление воды во время еды может привести к растяжению стенок желудка, за счет чего человек начинает употреблять больше пищи.

— Если так повторять, то насыщение со временем будет происходить от большего объема продуктов, — пояснила специалист.

Она добавила, что нанести вред здоровью также могут большие интервалы между приемами пищи. В этом случае организм вырабатывает химические агенты слизистой желудка, пояснила врач, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

До этого врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила, что опасно начинать утро со стакана воды с лимоном. По ее словам, лимонная кислота раздражает внутреннюю поверхность пищевода и самого органа, это может спровоцировать гастрит или воспаление уже существующей язвы. Кроме того, она предостерегла от употребления сладкой воды на голодный желудок.