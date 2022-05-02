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Сотрудница «Азовстали» рассказала, что на комбинате находится генерал из наемников

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Сотрудница «Азовстали» рассказала, что на комбинате находится генерал из наемников
Фото: shutterstock

Эвакуированная сотрудница завода «Азовсталь» в Мариуполе Наталья Усманова заявила, что на комбинате может находиться генерал из числа наемников, поддерживающий связь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Военные приходили и говорили, что «у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он азовец», он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским, — цитирует Усманову РИА Новости.

1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Украины всеми силами пытается добиться выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся там радикалов, так как среди них могут оказаться западные наемники.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из 60 стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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