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Турецкий экс-депутат Тайяр назвал Зеленского «глупым комиком» из-за слов о туристах из РФ

Полина Долганова
В мире
Турецкий экс-депутат Тайяр назвал Зеленского «глупым комиком» из-за слов о туристах из РФ
Фото: president.gov.ua

Экс-депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ограничить россиянам доступ к турецким курортам являются «чушью».

По словам Тайяра, украинский лидер обиделся на Турцию из-за наличия там российских туристов.

— Глупый комик! — цитирует турецкого политика РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция не должна принимать российских туристов на своей территории. Такое мнение он выразил в воскресенье, 1 мая. По его словам, Турция выступает посредником в урегулировании ситуации на Украине и одновременно готовит туристические маршруты для россиян. Он назвал такое поведения турецких властей «двойными стандартами» и «несправедливостью».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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