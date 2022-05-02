NYT: Британцы экономят на топливе и еде из-за высокой инфляции

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Жители Великобритании столкнулись с сокращением доходов домохозяйств из-за высокой инфляции в стране. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, аналогичная ситуация не наблюдалась в Британии с 1956 года.

В статье также говорится, что цены в стране продолжают расти быстрыми темпами последние 30 лет.

Уточняется, что резкий скачок стоимости жизни больше всего волнует британцев старшего возраста и людей с ограниченными доходами.

По данным NYT, жители Соединенного Королевства урезают свои расходы с целью экономии. Так, некоторые из них даже отключают газ и электроэнергию в своих домах, передает РИА Новости.

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