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Московские школьники получили 156 дипломов Всероссийской олимпиады по английскому языку, биологии и технологии

Анастасия Колоскова
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Московские школьники получили 156 дипломов Всероссийской олимпиады по английскому языку, биологии и технологии
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Юные москвичи из 62 школ завоевали 156 дипломов по английскому языку, биологии и технологии на заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Так, соревнования по английскому языку состоялись в столице. Среди московских участников семерым достались дипломы победителей и 50 — призеров. Лучшими оказались Анна Шершина (школа № 1532), Софья Бароха (школа Центра педагогического мастерства), Мария Сатина (школа «Свиблово»), они набрали самое большое количество баллов в 9-м, 10-м и 11-м классах соответственно.

Всего за победу боролись 248 школьников из 82 регионов России.

Финальный этап по биологии состоялся на федеральной территории Сириус. Среди столичных школьников — 10 победителей и 59 призеров. В итоговом соревновании приняли участие 294 школьника из 79 регионов России.

В олимпиаде по технологии победителями стали три московских школьника и 27 — призерами. Заключительный этап соревнований прошел в Казани, в нем участвовали более чем 220 школьников из 72 регионов России, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также столичные школьники завоевали 115 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по МХК и обществознанию.

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