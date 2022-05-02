Росгвардейцы задержали мужчину с 32 граммами метадона в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, 11-я Парковая улица Карта всех событий

Мужчина с 57 свертками метадона был задержан на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в понедельник, 2 мая.

Инцидент, по данным ведомства, произошел на 11-й Парковой улице. Мужчина при виде сотрудников Росгвардии занервничал и резко сменил направление, а затем попытался скрыться, однако был задержан.

Злоумышленник оказался 22-летним уроженцем ближнего зарубежья. При обыске у него были найдены 57 свертков с наркотическим веществом, которое оказалось метадоном.

Как признался сам задержанный, наркотики ему передал друг для дальнейшего распространения. Всего при молодом человеке оказалось 32 грамма метадона. Задержанного передали сотрудникам полиции для последующего разбирательства, заключили в Росгвардии.

До этого стало известно, что в Королеве полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более полукилограмма амфетамина. 30-летний наркоторговец был задержан около жилого дома на улице Толстого.

При личном досмотре у него изъяты 440 свертков со светлым порошком общей массой около 600 граммов. Сам задержанный пояснил, что делал закладки в ближайшем парке. В указанном месте полицейские обнаружили еще 101 пакетик с таким же порошком.